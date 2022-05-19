Голкипер "Шахтера" рассказал о мечте сыграть за сборную Украины на "Донбасс Арене"

Игрок хочет вернуться в украинский Донецк.

Голкипер
Трубин - уроженец Донецка
© УАФ

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал о своей мечте сыграть на донецком стадионе "Донбасс Арена".

"Мечта сыграть за Шахтер" на "Донбасс Арене" и за сборную Украины в Донецке на чемпионате мира или Европы. Это был бы космос, я даже не могу себе представить, но думаю, что люди будут там сидеть на крыше стадиона и болеть за "Шахтер" и сборную Украины", - сказал Трубин в интервью ютуб-каналу SportArena.

Напомним, 20-летний Трубин является уроженцем Донецка и воспитанником "Шахтера".

"Донбасс Арена" была открыта летом 2009 года и стала домашним стадионом донецкого "Шахтера". Постройка стадиона с благоустройством прилегающих территорий обошлась в 400 млн долларов США.

После начала боевых действий в 2014 году "горняки" покинули Донецк и теперь проводили свои матчи в других городах Украины.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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