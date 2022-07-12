Два нідерландські гранди хочуть підписати футболіста збірної України – ЗМІ

Захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Микола Матвієнко зацікавив нідерландські клуби "Аякс" та "Фейєноорд", повідомляють місцеві ЗМІ .

Головний тренер "Фейєноорда" Арне Слот шукає різнопланових гравців, а 26-річний українець, який може зіграти центрального та лівого захисника, відповідає цій вимозі.

А от,за інформацією українського журналіста Віктора Вацка, українцем цікавиться і "Аякс":

"Матвієнко справді у шорт-листі амстердамського "Аякса" на позицію лівого центрального захисника. У цьому питанні все залежатиме від того, чи продасть "Аякс" свого основного гравця на цій позиції Лісандро Мартінеса. Матвієнко замість Мартінеса – форматна заміна", - сказав Вацко.

Протягом цього тижня Матвієнко приїде до Нідерландів, щоб спробувати домовитись з однією з команд.

Нагадаємо, минулого сезону Матвієнко провів 23 матчі за "Шахтар" у всіх турнірах, забив гол і віддав результативну передачу. Також захисник зіграв свій 50-й матч за збірну України.