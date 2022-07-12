Два нідерландські гранди хочуть підписати футболіста збірної України – ЗМІ

Гравцем "Шахтаря" зацікавились у Нідерландах.

Два нідерландські гранди хочуть підписати футболіста збірної України – ЗМІ
Матвієнко - вихованець "Шахтаря"
© ФК Шахтер

Захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Микола Матвієнко зацікавив нідерландські клуби "Аякс" та "Фейєноорд", повідомляють місцеві ЗМІ.

Головний тренер "Фейєноорда" Арне Слот шукає різнопланових гравців, а 26-річний українець, який може зіграти центрального та лівого захисника, відповідає цій вимозі.

А от,за інформацією українського журналіста Віктора Вацка, українцем цікавиться і "Аякс":

"Матвієнко справді у шорт-листі амстердамського "Аякса" на позицію лівого центрального захисника. У цьому питанні все залежатиме від того, чи продасть "Аякс" свого основного гравця на цій позиції Лісандро Мартінеса. Матвієнко замість Мартінеса – форматна заміна", - сказав Вацко.

Протягом цього тижня Матвієнко приїде до Нідерландів, щоб спробувати домовитись з однією з команд.

Нагадаємо, минулого сезону Матвієнко провів 23 матчі за "Шахтар" у всіх турнірах, забив гол і віддав результативну передачу. Також захисник зіграв свій 50-й матч за збірну України.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Син Бекхема забив красивий гол ударом зі штрафного у СШАСин Бекхема забив красивий гол ударом зі штрафного у США
"Ювентус" оголосив про підписання ексзірки "Манчестер Юнайтед""Ювентус" оголосив про підписання ексзірки "Манчестер Юнайтед"
Україна виборола 13 медалей у другий день змагань на Всесвітніх іграхУкраїна виборола 13 медалей у другий день змагань на Всесвітніх іграх
Джокович став семиразовим чемпіоном ВімблдонуДжокович став семиразовим чемпіоном Вімблдону
Екс-футболіст "Динамо" віддав своє життя, захищаючи Україну: подробиці трагедіїЕкс-футболіст "Динамо" віддав своє життя, захищаючи Україну: подробиці трагедії
Блок рекламы


Похожие новости
Ексфутболіст збірної України залишив чемпіонат Росії та продовжить кар'єру в НімеччиніЕксфутболіст збірної України залишив чемпіонат Росії та продовжить кар'єру в Німеччині
У Кривому Розі внаслідок обстрілу російськими окупантами загинула чемпіонка України зі спортивних танцівУ Кривому Розі внаслідок обстрілу російськими окупантами загинула чемпіонка України зі спортивних танців
"Ювентус" підписав зіркового футболіста ПСЖ"Ювентус" підписав зіркового футболіста ПСЖ
Збірна України з баскетболу дізналася суперників у наступному етапі відбору на ЧС-2023Збірна України з баскетболу дізналася суперників у наступному етапі відбору на ЧС-2023
Капітана жіночої збірної Замбії виключили із Кубка африканських націй через провалений тест на статеву приналежністьКапітана жіночої збірної Замбії виключили із Кубка африканських націй через провалений тест на статеву приналежність
Збірна України з баскетболу мінімально програла Іспанії у кваліфікації на ЧС-2023Збірна України з баскетболу мінімально програла Іспанії у кваліфікації на ЧС-2023
Матч за Суперкубок України з футболу вперше в історії буде скасовано - ЗМІМатч за Суперкубок України з футболу вперше в історії буде скасовано - ЗМІ
Колишній футболіст збірної України розповів про життя в окупованому МелітополіКолишній футболіст збірної України розповів про життя в окупованому Мелітополі
Іспанський топ-клуб зробив пропозицію щодо футболіста "Динамо" та збірної України - ЗМІІспанський топ-клуб зробив пропозицію щодо футболіста "Динамо" та збірної України - ЗМІ
Провідні українські тенісисти вимагають усунути віце-президента Федерації тенісу УкраїниПровідні українські тенісисти вимагають усунути віце-президента Федерації тенісу України
Последние новости
Подгружаем последние новости