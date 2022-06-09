В оккупированной Горловке сожгли музей легендарного украинского футболиста

Город находится под оккупацией восемь лет.

В оккупированной Горловке сожгли музей легендарного украинского футболиста
Ребров - уроженец Горловки

Легенда украинского футбола Сергей Ребров рассказал об обстановке в его родной Горловке Донецкой области.

"Стало еще хуже, чем после 2014 года. Я ни с кем из Горловки не общаюсь и мне не интересно, что там сейчас происходит. Знаю, что сожгли мой музей из-за моей проукраинской позиции.

Никаких друзей в Горловке у меня не осталось, все здравомыслящие люди, у которых были возможности, выехали оттуда. У мамы остались там знакомые, она с ними созванивается, но мне особо не интересно, – приводит слова Реброва fanday.net.

Напомним, в июне прошлого года Ребров стал главным тренером команды "Аль-Айн" из ОАЭ. Также 48-летний уроженец Горловки тренировал "Динамо" и венгерский "Ференцварош".

Во времена футболиста он запомнился своими выступлениями за "Динамо", английский "Тоттенхэм" и турецкий "Фенербахче".


Алексей Леоничев, ZN.ua





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