Новостей.COM ⇒
2022-05-17
Три футболиста "Динамо" не сыграют против Шотландии – СМИ
Поединок состоится в первый день лета.
Беседин пропустит важный поединок© ФК Динамо
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков принял решение "отцепить" от команды трех игроков.
Это представители "Динамо" Киев Виталий Буяльский, Денис Гармаш и Артем Беседин, сообщает
В ближайшее время Петраков определит имена еще трех игроков, которые не будут продолжать с командой подготовку к матчу против Шотландии.
Напомним, 1 июня сборная Украины встретится с Шотландией в Глазго в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Победитель матча 5 июня в Кардиффе сыграет с Уэльсом. Также в июне украинцы должны провести три матча в рамках Лиги наций.
Алексей Леоничев, ZN.ua