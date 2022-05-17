Три футболиста "Динамо" не сыграют против Шотландии – СМИ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков принял решение "отцепить" от команды трех игроков.

Это представители "Динамо" Киев Виталий Буяльский, Денис Гармаш и Артем Беседин, сообщает "Динамомания" .

В ближайшее время Петраков определит имена еще трех игроков, которые не будут продолжать с командой подготовку к матчу против Шотландии.

Напомним, 1 июня сборная Украины встретится с Шотландией в Глазго в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Победитель матча 5 июня в Кардиффе сыграет с Уэльсом. Также в июне украинцы должны провести три матча в рамках Лиги наций.