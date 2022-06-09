Клуб АПЛ анонсировал матч против "Динамо"

Английский "Эвертон", за который выступает украинский эксигрок "Динамо" Виталий Миколенко, обратился с официальным предложением в киевский клуб относительно организации товарищеского поединка.

"Мы не можем забыть о зверствах, которые ежедневно происходят в Украине. Реакция болельщиков, футболистов, руководства "Эвертона" и их поддержка Виталия Миколенко, его страны и людей, страдающих этим бесчеловечным нападением, были искренними и действительно удивительными.

Наш клуб уже внес важный вклад, и я могу подтвердить, что мы предложили киевскому "Динамо" провести товарищеский матч на "Гудиссон Парк", чтобы собрать дополнительные средства в поддержку украинцев. Подробности будут в ближайшее время", — сказал президент клуба Фархад Мошири в интервью пресс-службе .

Напомним, нынешний сезон чемпионата Украины по футболу был завершен досрочно из-за военного вторжения РоSSии. Первое место осталось за "Шахтером", который по итогам 18 туров опережал "Динамо" на два очка.

"Динамо" получило специальное разрешение от Министерства спорта на то, чтобы игроки клуба могли покинуть Украину во время военного положения и сыграть благотворительные спарринги.