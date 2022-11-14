Легендарного футболіста засудили до страти в Ірані

Колишнього форварда "Баварії" та збірної Ірану Алі Даєї було заарештовано за участь у мітингах.

Як повідомляє Report , 53-річний Алі Даєї потрапив до списку протестувальників, яких збираються страчувати за підтримку прав людини.

Алі Даєї є одним із най легендарніших футболістів світу. У складі "Баварії" він вигравав чемпіонат Німеччини та сягав фіналу Ліги чемпіонів. Зі збірною Ірану перемагав на Кубку Азії-1998. У 1999 році був визнаний найкращим футболістом Азії.

До 2021 Даеї належав світовий рекорд за кількістю голів за національну збірну (109). Це досягнення зміг побити лише Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, по всьому Ірану спалахнули антиурядові протести через смерть 22-річної Махси Аміні після того, як її заарештувала поліція моралі Ірану за звинуваченням у порушенні закону про хустки.

Тисячі людей вийшли на вулиці, деякі жінки обрізали волосся та палили хіджаби на знак протесту.

Ці демонстрації стали наймасштабнішим виявом непокори правлінню Ісламської Республіки.