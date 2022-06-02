"Реал" объявил о трансфере футболиста "Челси" и сборной Германии

Антонио Рюдигер продолжит карьеру в Мадриде.

Рюдигер выступал за "Челси" с 2017 года
© Marca

Мадридский "Реал" подписал защитника лондонского "Челси" и сборной Германии Антонио Рюдигера, о чем сообщила пресс-служба испанского клуба.

Контракт с 29-летним футболистом рассчитан на четыре сезона. По информации инсайдеров, Рюдигер будет зарабатывать в "Реале" 200 тысяч фунтов в неделю. Презентация новичка запланирована на 20 июня.

Рюдигер сменил клуб в статусе свободного агента - его соглашение с "Челси" истекало 30 июня. В минувшем сезоне АПЛ защитник провел 34 матча и забил 3 гола. Футболист выступал за лондонцев с 2017 года после перехода из "Ромы".

Также на счету Рюдигера 50 матчей и 2 гола за сборную Германии. В составе "Челси" центрбек завоевал пять трофеев, среди которых Лига чемпионов сезона-2020/21.


Данил Слесь, ZN.ua

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