"Реал" объявил о трансфере футболиста "Челси" и сборной Германии

Мадридский "Реал" подписал защитника лондонского "Челси" и сборной Германии Антонио Рюдигера, о чем сообщила пресс-служба испанского клуба.

Контракт с 29-летним футболистом рассчитан на четыре сезона. По информации инсайдеров, Рюдигер будет зарабатывать в "Реале" 200 тысяч фунтов в неделю. Презентация новичка запланирована на 20 июня.

Рюдигер сменил клуб в статусе свободного агента - его соглашение с "Челси" истекало 30 июня. В минувшем сезоне АПЛ защитник провел 34 матча и забил 3 гола. Футболист выступал за лондонцев с 2017 года после перехода из "Ромы".

Также на счету Рюдигера 50 матчей и 2 гола за сборную Германии. В составе "Челси" центрбек завоевал пять трофеев, среди которых Лига чемпионов сезона-2020/21.