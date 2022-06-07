"Шахтер" согласовал трансфер футболиста сборной Украины в немецкий "Байер" - СМИ

Полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик в ближайшее время перейдет в леверкузенский "Байер", сообщает Kicker .

По информации источника, немецкий клуб давно согласовал условия личного контракта с 21-летним футболистом сборной Украины. Теперь "Байеру" удалось достичь договоренности с "горняками".

Детали предстоящей сделки не уточняются. Ранее в СМИ появлялась информация, что сумма трансфера может составить порядка 20 миллионов евро, а Мудрику предложен контракт до 2027 года.

Михаил Мудрик в прошлом сезоне УПЛ провел 11 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов. Чемпионат Украины был досрочно завершен после начала военного вторжения РоSSии.