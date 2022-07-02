Гольова передача українця Малиновського потрапила список найкращих у чемпіонаті Італії

Український футболіст провів вдалий сезон у Серії А.

Гольова передача українця Малиновського потрапила список найкращих у чемпіонаті Італії
Малиновський – один із лідерів збірної України
© Atalanta B.C

Гольова передача українського гравця "Аталанти" Руслана Малиновського потрапила до топ-30 сезону у чемпіонаті Італії.

Серія А представила рейтинг 30 найкращих асистів у сезоні 2021/22, у якому на 4-й позиції розмістили гольову передачу Малиновського, коли він допоміг Маріо Пашалічу зрівняти рахунок проти "Салернітани" (1:1) у 35-му турі.

Нагадаємо, Малиновський перейшов до "Аталанти" влітку 2019 року з бельгійського "Генка".

Минулого сезону на рахунку Руслана Малиновського 10 голів та 7 асистів у 41 матчі у всіх турнірах за італійський клуб.

Transfermarkt оцінює українця у 28 млн євро. Контракт із "Аталантою" розрахований до літа 2023-го.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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