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2022-07-02
Гольова передача українця Малиновського потрапила список найкращих у чемпіонаті Італії
Український футболіст провів вдалий сезон у Серії А.
Малиновський – один із лідерів збірної України© Atalanta B.C
Гольова передача українського гравця "Аталанти" Руслана Малиновського потрапила до топ-30 сезону у чемпіонаті Італії.
Серія А представила рейтинг 30 найкращих асистів у сезоні 2021/22, у якому на 4-й позиції розмістили гольову передачу Малиновського, коли він допоміг Маріо Пашалічу зрівняти рахунок проти "Салернітани" (1:1) у 35-му турі.
Нагадаємо, Малиновський перейшов до "Аталанти" влітку 2019 року з бельгійського "Генка".
Минулого сезону на рахунку Руслана Малиновського 10 голів та 7 асистів у 41 матчі у всіх турнірах за італійський клуб.
Transfermarkt оцінює українця у 28 млн євро. Контракт із "Аталантою" розрахований до літа 2023-го.
Олексій Леонічев, ZN.ua