Футболіст "Барселони" виграв нагороду Golden Boy-2022

Гравець виграв найпрестижнішу нагороду.

Футболіст
Гаві виступає за "Барсу"
© Barcelona FC

18-річний хавбек "Барселони" Гаві отримав нагороду найкращому молодому футболісту Європи Golden Boy-2022

Гаві у фінальному раунді випередив таких футболістів як: Джуд Беллінгем, Карім Адейємі (обидва - "Борусія" Дортмунд), Едуарду Камавінга ("Реал" Мадрид), Педрі, Ансу Фаті (обидва - "Барселона"), Антоніу Сілва ("Бенфіка" ), Фабіу Карвалью ("Ліверпуль"), Вільфред Ньонто ("Лідс"), Йошко Гвардіол ("РБ Лейпциг"), Джамал Мусіала, Матіс Тель, Райан Гравенберх (усі - "Баварія"), Фабіо Міретті ("Ювентус"), Ніко Гонсалес ("Валенсія"), Нуну Мендеш (ПСЖ), Джорджіо Скальвіні ("Аталанта"), Нікола Залевскі ("Рома"), Беньямін Шешко ("Ред Булл Зальцбург") та Ієнома Дестіні Удогіє ("Удінезе").

Гаві - другий представник каталонців поспіль, який виграв нагороду. У 2021 року її отримав Педрі.

Зазначимо, що у списку не можуть бути футболісти, які старші 21 року і не виступають в одному з найвищих дивізіонів європейських чемпіонатів.

Церемонія вручення нагороди відбудеться 7 грудня у Турині.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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