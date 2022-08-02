Відомий олімпійський чемпіон із Донецька вирішив перейти на українську мову

Спортсмен закликав усіх говорити державною мовою.

Відомий олімпійський чемпіон із Донецька вирішив перейти на українську мову
Верняєв є гімнастом
© НОК України

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв вирішив перейти на українську мову у публічному просторі.

"Після 24 лютого ми з друзями вирішили час від часу спілкуватися українською мовою. Тому що я практично не спілкувався нею і майже не знав, але після всіх цих подій вирішили переходити на українську. Тому що це позиція, яку потрібно висловлювати публічно. Звичайно, вдома ти можеш спілкуватися російською, але в публічному просторі, у місті ти маєш говорити державною мовою. У побуті ще спілкуюся російською, тому що мені важко 24/7 говорити українською", – сказав Верняєв.

28-річний уродженець Донецька є олімпійським чемпіоном 2016 року на брусах, чемпіоном світу 2014 року на брусах, шестиразовим чемпіоном Європи та дворазовим чемпіоном Європейських ігор.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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