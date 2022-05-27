Без двух клубов и со специальным регламентом: в УПЛ решили не отменять новый сезон

Чемпионат Украины будет проводиться даже в военное время, информирует ZN.ua.

Без двух клубов и со специальным регламентом: в УПЛ решили не отменять новый сезон
Клубы УПЛ решили провести новый сезон
© upl.ua

27 мая в Доме футбола состоялись Общие сборы участников украинской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт турнира.

На сборах присутствовали руководители УПЛ, президент УАФ Андрей Павелко, а также представители всех клубов УПЛ и претендентов на повышение из Первой лиги.

УПЛ подтвердила, что сезон-2022/23 точно состоится.

При этом черниговская "Десна" и "Мариуполь" не будут участвовать в следующем чемпионате из-за разрушенной инфраструктуры клубов и сложной военной ситуации. При этом за обеими командами будут закреплены места в УПЛ, чтобы они могли вернуться.

Формат турнира останется без изменений - в нем выступят 16 участников, а места "Десны" и "Мариуполя" займут "Металлист" и "Кривбасс" из Первой лиги.

Для проведения сезона будет разработан специальный регламент, но его детали пока не уточняются. Рабочие группы вместе с правительством Украины решат вопрос места проведения матчей - это будут украинские города или одна из соседних стран. Также пока не утвержден календарь матчей.

Напомним, нынешний сезон чемпионата Украины по футболу был завершен досрочно из-за военного вторжения РоSSии. Первое место осталось за "Шахтером", который по итогам 18 туров опережал "Динамо" на два очка.


Данил Слесь, ZN.ua

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