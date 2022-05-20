Львовский "Рух" выиграл два матча U-19 в Польше и выступит в Юношеской лиге УЕФА

Львовянам удалось обойти в турнирной таблице "Динамо".

Львовский
"Рух" вышел на первое место в чемпионате Украины U-19

Львовский "Рух" впервые в своей истории будет выступать в Юношеской лиге УЕФА.

Команда занимала четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины U-19, который был остановлен из-за войны с Россией.

Львовяне при этом сыграли на три матча меньше лидировавшего "Динамо" и отставали от киевлян на пять очков. Клуб организовал доигровку двух туров в Польше. "Рух" в итоге обыграл "Ингулец" (6:1) и "Колос" (3:0).

Эти победы позволили "Руху" U-19 подняться на первое место в турнирной таблице и гарантировать себе путевку в Юношескую лигу УЕФА. Ранее на этом турнире выступали только "Динамо" и "Шахтер".


Данил Слесь, ZN.ua

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