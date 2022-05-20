Львовский "Рух" выиграл два матча U-19 в Польше и выступит в Юношеской лиге УЕФА

Львовский "Рух" впервые в своей истории будет выступать в Юношеской лиге УЕФА .

Команда занимала четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины U-19, который был остановлен из-за войны с Россией .

Львовяне при этом сыграли на три матча меньше лидировавшего "Динамо" и отставали от киевлян на пять очков. Клуб организовал доигровку двух туров в Польше . "Рух" в итоге обыграл "Ингулец" (6:1) и "Колос" (3:0).