Зіркові баскетболісти з НБА допоможуть збірній України у наступних матчах відбору на ЧС-2023

Зіркові українські легіонери з НБА Олексій Лень та Святослав Михайлюк візьмуть участь у складі національної команди у найближчих матчах відбору на ЧС-2023, повідомляє basket.com.ua .

Зазначимо, що центровий "Сакраменто" Лень востаннє грав за збірну у 2018 році у матчах кваліфікації ЧС-2019, а атакуючий захисник "Торонто" Михайлюк брав участь у липневих матчах поточної кваліфікації.

Нагадаємо, у першому раунді кваліфікації збірна України вийшла із групи з командами Іспанії, Грузії та Північної Македонії.

У другому етапі відбору українські баскетболісти потрапили до групи L, де зіграють із Італією, Ісландією та Нідерландами.