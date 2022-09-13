Перед найближчими матчами британських команд у Лізі чемпіонів не звучатиме гімн турніру

Таке рішення ухвалено у зв'язку зі смертю королеви Єлизавети II, інформує ZN.ua.

Перед найближчими матчами британських команд у Лізі чемпіонів не звучатиме гімн турніру
Матчі ЛЧ у Великій Британії вирішили не скасовувати
© ФК Шахтер

На домашніх матчах британських команд у Лізі чемпіонів цього тижня не звучатиме гімн турніру.

Про це повідомив журналіст Daily Telegraph Бен Рамсбі.

Це стосується поєдинків "Ліверпуль" – "Аякс" (13 вересня), "Челсі" – "Зальцбург", "Манчестер Сіті" – "Боруссія" Д та "Рейнджерс" – "Наполі" (всі матчі – 14 вересня).

При цьому гра "Рейнджерс" з "Наполі" мала пройти на день раніше, але її перенесли через брак сил поліції через похорон королеви Єлизавети II.

Раніше також стало відомо, що матч другого туру групового етапу Ліги Європи між "Арсеналом" та ПСВ перенесено через брак ресурсів поліції.

Варто зазначити, що гімн Ліги чемпіонів був написаний на основі частини твору Георга Фрідріха Генделя "Садок-священик" із "Коронаційного гімну" Великобританії.

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II пішла з життя 8 вересня у віці 96 років у замку Балморал у Шотландії. Вона правила країною протягом 70 років.


Данило Слесь, ZN.ua





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