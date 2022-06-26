Михайлюк отримав дозвіл від НБА та зіграє за збірну України у липневих матчах

Захисник "Торонто" допоможе команді у відборі на ЧС-2023, інформує ZN.ua.

Михайлюк отримав дозвіл від НБА та зіграє за збірну України у липневих матчах
Михайлюк зіграє за збірну України
© ФБУ

Баскетболіст клубу НБА "Торонто Репторз" Святослав Михайлюк зіграє за збірну України у липневих матчах відбору на чемпіонат світу-2023.

Як повідомила Федерація баскетболу України, гравець уже перебуває на шляху до Латвії та найближчим часом приєднається до тренувань національної команди.

Михайлюк отримав рішення від НБА зіграти за збірну. Аналогічне рішення отримав ще один українець - центровий "Сакраменто" Олексій Лень. Він не допоможе збірній у липні, але приєднається до команди у серпневому вікні матчів відбору на ЧС-2023 та на Євробаскет-2022.

Зазначається, що досягнуто домовленості щодо страхування гравців - його покриє НБА.

Збірна України у рамках відбору на ЧС-2023 1 липня зіграє проти Грузії, 4 липня - проти Північної Македонії, а 7 липня - проти Іспанії.


Данило Слесь, ZN.ua





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