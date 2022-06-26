Михайлюк отримав дозвіл від НБА та зіграє за збірну України у липневих матчах
Захисник "Торонто" допоможе команді у відборі на ЧС-2023, інформує
Баскетболіст клубу НБА "Торонто Репторз" Святослав Михайлюк зіграє за збірну України у липневих матчах відбору на чемпіонат світу-2023.
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Михайлюк отримав рішення від НБА зіграти за збірну. Аналогічне рішення отримав ще один українець - центровий "Сакраменто" Олексій Лень. Він не допоможе збірній у липні, але приєднається до команди у серпневому вікні матчів відбору на ЧС-2023 та на Євробаскет-2022.
Зазначається, що досягнуто домовленості щодо страхування гравців - його покриє НБА.
Збірна України у рамках відбору на ЧС-2023 1 липня зіграє проти Грузії, 4 липня - проти Північної Македонії, а 7 липня - проти Іспанії.