Ще один легіонер не допоможе збірній України у матчах Ліги націй

Українці втратили захисника.

Ще один легіонер не допоможе збірній України у матчах Ліги націй
В Україні Соболь відомий за своїми виступами за "Шахтар" та "Металіст"
© УАФ

Захисник бельгійського "Брюгге" Едуард Соболь не зможе зіграти за збірну України у найближчих матчах Ліги націй через травму.

Соболь отримав пошкодження приводного м'яза на тренуванні у своєму клубі.

Лікування та відновлення триватиме близько двох тижнів, тому Едуард не зможе допомогти збірній у вересневих іграх Ліги націй.

Нагадаємо, що також через травми гри пропустять Георгій Бущан, Микола Шапаренко та Олександр Зінченко.

У вересні збірна України проведе три зустрічі у рамках Ліги націй – двічі проти Шотландії (21 та 27 вересня) та на виїзді з Вірменією (24 вересня).

Переможець групи отримає путівку до Ліги A, тоді як остання команда квартету вирушить до Ліги С.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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