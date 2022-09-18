Ще один легіонер не допоможе збірній України у матчах Ліги націй

Захисник бельгійського "Брюгге" Едуард Соболь не зможе зіграти за збірну України у найближчих матчах Ліги націй через травму.

Соболь отримав пошкодження приводного м'яза на тренуванні у своєму клубі.

Лікування та відновлення триватиме близько двох тижнів, тому Едуард не зможе допомогти збірній у вересневих іграх Ліги націй.

Нагадаємо, що також через травми гри пропустять Георгій Бущан, Микола Шапаренко та Олександр Зінченко.

У вересні збірна України проведе три зустрічі у рамках Ліги націй – двічі проти Шотландії (21 та 27 вересня) та на виїзді з Вірменією (24 вересня).

Переможець групи отримає путівку до Ліги A, тоді як остання команда квартету вирушить до Ліги С.