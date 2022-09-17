Збірна України провела перше тренування у Польщі перед матчами Ліги націй

Національна команда зібралася у Варшаві.

Збірна України провела перше тренування у Польщі перед матчами Ліги націй
Українська збірна розпочала роботу у Варшаві
© УАФ

Збірна України з футболу зібралася у Варшаві для підготовки до матчів Ліги націй.

Про це повідомила прес-служба УАФ.

Першими прибули гравці "Динамо" та "Шахтаря", оскільки обидва клуби проводили свої єврокубкові матчі у Польщі. Згодом прилетіли Андрій Ярмоленко з еміратського "Аль-Айна", а також гравці "Дніпра-1" Артем Довбик та Олександр Піхальонок. Обидва затрималися на рейсі з Кіпру, де дніпряни грали матч Ліги конференцій, тож пропустили вечірнє тренування.

Перше тренування збірної відбулося на стадіоні клубу четвертого польського дивізіону "Гурнік".

У вересні збірна України у рамках Ліги націй зіграє проти Шотландії (21 та 27 вересня) та Вірменії (24 вересня).


Данило Слесь, ZN.ua





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