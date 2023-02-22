В УАФ підозрюють російський клуб в участі у договірних матчах

Окупанти грають договірні матчі навіть у спарингах.

В УАФ підозрюють російський клуб в участі у договірних матчах
Італієць Баранка працює в УАФ
© УАФ

Голова комітету з етики та чесної гри Української асоціації футболу Франческо Баранка повідомив про підозру воронезькому "Факелу" в участі у договірних матчах.

"На жаль, серед товариських матчів у Туреччині та на Кіпрі є такі, які грають "на контору". Принаймні, про це можна говорити, спираючись на моніторинг представників Української асоціації футболу. На підставі цих даних можна говорити загалом про більш ніж 30 матчах із високою ймовірністю маніпуляцій.

Російські команди є активними учасниками матчів-привидів та договірних матчів. Показово, що український футболіст, дискваліфікований в Україні за договірні матчі, зараз виступає за російську команду. Його ФК "Факел" є учасником значної кількості підозрілих ігор. Можемо констатувати, що футбольні шахраї з України переїжджають до Росії", - наводить слова Баранки офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА минулого року усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних турнірів, включаючи чемпіонати світу, Європи та клубні єврокубки. Також РФ втратила право на проведення міжнародних футбольних заходів на своїй території під егідою обох організацій.

Цієї зими російські клуби знаходяться на зборах у Туреччині, де грають спаринги проти європейських команд.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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