УЄФА заборонив "Шахтарю" розміщувати логотип UNITED24 на формі у матчах Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" не зможе розміщувати логотип UNITED24 на формі під час матчів Ліги чемпіонів.

Як повідомляє Tribuna.com, таке рішення ухвалив УЄФА.

Керівництво європейського футболу мотивувало такий крок правилами використання логотипів благодійних організацій. Це допускається регламентом, якщо організація не пов'язана з політикою.

"Шахтар" виступатиме в ЛЧ з лого титульного спонсора СКМ.

UNITED24 – глобальна платформа, створена з ініціативи президента України Володимира Зеленського. З її допомогою будь-хто може допомогти українцям фінансово у війні з Росією.

У серпні "Шахтар" став офіційним партнером платформи UNITED24, а також запустив програму зі збору коштів серед міжнародної футбольної спільноти – Pitch In For Ukraine.