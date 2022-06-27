"Фенербахче" перед матчами з "Динамо" хоче підсилитись українським футболістом - ЗМІ
Стамбульському клубу потрібний Артем Довбик.
Турецький "Фенербахче" зацікавлений у підписанні нападника "Дніпра-1" та збірної України Артема Довбика,
За інформацією джерела, клуб уже давно стежить за футболістом і тепер керівництво вирішило зв'язатися з "Дніпром-1", щоб обговорити можливий трансфер.
Очікується, що найближчим часом клуби проведуть першу зустріч із цього питання.
При цьому "Фенербахче" вже 20 та 27 липня проведе два матчі з київським "Динамо" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Турки хочуть встигнути оформити перехід 25-річного українця до цих поєдинків.
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Артем Довбик став найкращим бомбардиром минулого сезону УПЛ (14 голів), який не був дограний через війну РФ з Україною.