Шотландия объявила список футболистов на матч против Украины

В предварительный список попали 28 игроков.

Шотландия объявила список футболистов на матч против Украины
Робертсон - лидер сборной Шотландии
© Sky Sports

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк объявил список игроков, которые будут готовиться к поединку плей-офф чемпионата мира против сборной Украины.

Вратари: Крейг Гордон ("Хартс"), Лиам Келли ("Мотеруэлл"), Зандер Кларк ("Сент Джонсон"), Дэвид Маршалл ("Куинз Парк Рейнджерс");

Защитники: Лиам Купер ("Лидс", Англия), Грант Хэнли ("Норвич", Англия), Джек Хендри ("Брюгге", Бельгия), Эрон Хики ("Болонья", Италия), Скотт Маккена ("Нотингем Форест", Англия), Стивен О'Доннел ("Мотеруэлл"), Нейтан Паттерсон ("Эвертон", Англия), Энтони Ральстон ("Селтик"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Джон Суттар ("Хартс"), Грег Тейлор ("Селтик");

Полузащитники: Стюарт Армстронг ("Саутгемптон", Англия), Льюис Фергюсон ("Абердин"), Билл Гилмор ("Челси", Англия), Раян Джек ("Рейнджерс"), Джон Макгинн ("Астон Вилла", Англия), Каллум Макгрегор ("Селтик"), Скотт Мактоминей ("Манчестер Юнайтед", Англия), Дэвид Тернбулл ("Селтик");

Нападающие: Че Адамс ("Саутгемпон", Англия), Якоб Браун ("Сток Сити", Англия), Раян Кристи ("Борнмут", Англия), Линдон Дайкс ("Куинз Парк Рейнджерс"), Росс Стюарт ("Сандерленд").

Напомним, 1 июня сборная Украины встретится с Шотландией в Глазго в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Победитель матча 5 июня в Кардиффе сыграет с Уэльсом. Также в июне украинцы должны провести три матча в рамках Лиги наций.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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