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2022-06-27
"Ви гірші за терористів": футболіст "Шахтаря" Пятов відреагував на ракетний удар РФ по ТЦ у Кременчуці
Пятов назвав Росію країною-терористом© ФК Шахтер
Воротар донецького "Шахтаря" Андрій Пятов висловився про ракетну атаку Росії по торговому центру у Кременчуці.
"Росія - країна-терорист! Ні, ви навіть гірше за терористів. Бо ті хоча б признають свої злочини. Ви ж вигадуєте казки про "они сами", "фейк", "это не мы". Ви продовжуєте вбивати!
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Перекладу для підписників з Росії не буде. Дивіться самі. Кременчук. ТЦ. Там було понад 1000 людей. Мирних людей, серед яких чимало дітей. Що може бути страшніше?", - написав П'ятов в
За словами президента України Володимира Зеленського, на момент ракетного удару РФ там було понад тисячу мирних жителів.
Данило Слесь, ZN.ua