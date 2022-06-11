Украина разгромила Армению в Лиге наций

В субботу, 11 июня, в польском городе Лодзь в рамках своего второго матча нового сезона Лиги наций встречались сборные Украины и Армении.

Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу украинской сборной. Украинцы на правах фаворита играли первым номером и решили все свои вопросы во втором тайме.

Практически вся угроза исходила от дальних ударов Малиновского, который во втором тайме достиг своей цели – игрок "Аталанты" точно в угол положил мяч с линии штрафной.

Второй гол забил Караваев, который классным выстрелом закрутил круглого в дальний угол, а третий влетел в ворота Армении после рикошета защитника гостей на Миколенко.

Украина – Армения - 3:0

Голы: Малиновский, 61, Караваев, 76, Миколенко, 86.

Отметим, что украинцы не имели возможности сыграть домашний матч на своей арене из-за полномасштабного вторжения РоSSии в нашу страну, поэтому принимала Армению команда Петракова на Муниципальном стадионе ЛКС в польском городе Лодзь.

В первом матче нового сезона Лиги наций Украина обыграла на выезде Ирландию со счетом 1:0, а победным голом отметился Виктор Цыганков.