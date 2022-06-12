Болельщики на матче Украина - Армения изобразили Путина в презервативе

На матче Лиги наций между сборными Украины и Армении болельщики на трибунах разместили баннер с изображением президента РоSSии Владимира Путина, сообщает dynamo.kiev.ua .

Глава РФ был изображен на плакате внутри презерватива, а рядом было написано "STOP WAR" ("Остановите войну").

(фото - dynamo.kiev.ua)

Напомним, сборная Украины обыграла Армению со счетом 3:0, а поединок проходил в польском городе Лодзь из-за военного вторжения РоSSии.

Для украинской сборной это уже второй матч в новом сезоне Лиги наций. В первом туре Украина обыграла на выезде Ирландию со счетом 1:0.