Новостей.COM ⇒
2022-06-12
Болельщики на матче Украина - Армения изобразили Путина в презервативе
Украинские болельщики показали изображение президента РФ на антивоенном плакате, информирует
На матче Лиги наций между сборными Украины и Армении болельщики на трибунах разместили баннер с изображением президента РоSSии Владимира Путина, сообщает
Глава РФ был изображен на плакате внутри презерватива, а рядом было написано "STOP WAR" ("Остановите войну").
(фото - dynamo.kiev.ua)
Напомним, сборная Украины обыграла Армению со счетом 3:0, а поединок проходил в польском городе Лодзь из-за военного вторжения РоSSии.
Для украинской сборной это уже второй матч в новом сезоне Лиги наций. В первом туре Украина обыграла на выезде Ирландию со счетом 1:0.
Данил Слесь, ZN.ua