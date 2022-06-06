Стал известен главный арбитр матча Ирландия – Украина

Стала известна бригада судей, которая будет обслуживать матч Ирландия - Украина в рамках Лиги наций.

Главным арбитром выступит словенец Филипп Глова. На линиях ему помогут Даниель Полачек и Адам Еккель. Четвертый арбитр – Михал Оценаш.

Напомним, матч состоится 8 июня в Дублине на стадионе "Авива", начало в 21:45 по Киеву .

Отметим, что в нашей группе ирландцы уже провели один поединок, уступив на выезде с минимальный счетом (0:1) сборной Армении.

В первом розыгрыше Лиги наций Украина выиграла свою группу в дивизионе В и поднялась в высший эшелон. Во втором сезоне Украина после технического поражения от Швейцарии заняла последнее место группы в дивизионе A и снова опустилась в дивизион B.