Стал известен главный арбитр матча Ирландия – Украина

На поединке будет работать словенец.

Стал известен главный арбитр матча Ирландия – Украина
Глова - главный арбитр матча
© uefa.com

Стала известна бригада судей, которая будет обслуживать матч Ирландия - Украина в рамках Лиги наций.

Главным арбитром выступит словенец Филипп Глова. На линиях ему помогут Даниель Полачек и Адам Еккель. Четвертый арбитр – Михал Оценаш.

Напомним, матч состоится 8 июня в Дублине на стадионе "Авива", начало в 21:45 по Киеву.

Отметим, что в нашей группе ирландцы уже провели один поединок, уступив на выезде с минимальный счетом (0:1) сборной Армении.

В первом розыгрыше Лиги наций Украина выиграла свою группу в дивизионе В и поднялась в высший эшелон. Во втором сезоне Украина после технического поражения от Швейцарии заняла последнее место группы в дивизионе A и снова опустилась в дивизион B.


Алексей Леоничев, ZN.ua





Интересные новости
Сборная Украины показала очень высокий уровень футбола - МалиновскийСборная Украины показала очень высокий уровень футбола - Малиновский
Победа над Шотландией очень много значит для нашей страны - ПетраковПобеда над Шотландией очень много значит для нашей страны - Петраков
А с кем играет РоSSия? Реакция фанатов на победу сборной Украины над ШотландиейА с кем играет РоSSия? Реакция фанатов на победу сборной Украины над Шотландией
Легендарный футболист Пеле обратился к Путину с призывом прекратить военное вторжение в УкраинуЛегендарный футболист Пеле обратился к Путину с призывом прекратить военное вторжение в Украину
Футболисты сборной Украины прокомментировали поражение от УэльсаФутболисты сборной Украины прокомментировали поражение от Уэльса
Блок рекламы


Похожие новости
Украина впервые за 10 лет получила новую первую ракетку национального рейтингаУкраина впервые за 10 лет получила новую первую ракетку национального рейтинга
"Сделали все, что могли": главный тренер сборной Украины Петраков дал оценку поражению от Уэльса"Сделали все, что могли": главный тренер сборной Украины Петраков дал оценку поражению от Уэльса
Надаль стал 14-кратным чемпионом Ролан ГарросНадаль стал 14-кратным чемпионом Ролан Гаррос
Американский боксер Хейни стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории ЛомаченкоАмериканский боксер Хейни стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории Ломаченко
Польская теннисистка стала победительницей Ролан ГарросПольская теннисистка стала победительницей Ролан Гаррос
Стал известен главный арбитр матча Уэльс – УкраинаСтал известен главный арбитр матча Уэльс – Украина
Украина завоевала золото на этапе Кубка мира по пулевой стрельбеУкраина завоевала золото на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе
Ярмоленко выставил на аукцион награду лучшему игрока матча с ШотландиейЯрмоленко выставил на аукцион награду лучшему игрока матча с Шотландией
Аргентина разгромила Италию и стала победителем футбольной Финалиссимы-2022Аргентина разгромила Италию и стала победителем футбольной Финалиссимы-2022
Украина прошла Шотландию в плей-офф квалификации на ЧМ-2022Украина прошла Шотландию в плей-офф квалификации на ЧМ-2022
Последние новости
Подгружаем последние новости