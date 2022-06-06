Украина впервые за 10 лет получила новую первую ракетку национального рейтинга
В Украине поменялась лучшая теннисистка страны.
Известная украинская теннисистка Элина Свитолина потеряла статус первой ракетки страны.
Первой ракеткой Украины по завершении Ролан Гаррос стала 25-летняя теннисистка Ангелина Калинина.
Калинина обеспечила себе первое место национального рейтинга благодаря выходу во второй круг Открытого чемпионата Франции.
Таким образом, Украина впервые с 2012 года получила новую первую ракетку национального рейтинга.
Напомним, Свитолина в текущем сезоне провела 13 матчей, проиграв восемь из них. После этого Элина объявила о том, что временно приостанавливает профессиональные выступления.
На прошлогодней Олимпиаде в Токио Свитолина выиграла бронзу, завоевав для Украины первую медаль в истории теннисных олимпийских турниров.