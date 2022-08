Українська тенісистка сенсаційно обіграла експершу ракетку світу на старті US Open

Головною сенсацією першого кола Відкритого чемпіонату США стала перемога української тенісистки Дар'ї Снігур.

20-річна українка зустрічалася з колишньою першою ракеткою світу з Румунії Сімоною Халеп, яка нині займає сьому сходинку в рейтингу WTA.

Снігур несподівано здобула перемогу з рахунком 6:2, 0:6, 6:4. Матч тривав 1 годину 42 хвилини. Варто зазначити, що це був дебют Дар'ї в основній сітці турнірів WTA та перша зустріч із суперницею з топ-20 світового рейтингу.

Після поєдинку тенісистка не стримувала емоції та присвятила цей успіх Україні та своїй родині:

"Я дуже щаслива! Думаю, більше жодних коментарів, тому що зараз мені це просто неможливо зробити. Хочу подякувати Сімоні за цей відмінний матч, це чудовий досвід для мене.

Дякую всім уболівальникам, хто дивився наш матч. Думаю, мені допомогло, що я вже була на цьому корті, коли грала благодійний матч для України. Це дійсно трохи допомогло, але я все одно дуже-дуже-дуже нервувала. Намагалася робити все, що могла.

Звичайно, це матч для України, для моєї родини, для всіх, хто за мене вболівав. Спасибі всім! Слава Україні!".

Відеоогляд матчу