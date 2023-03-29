Україна займатиметься пошуком російських спортсменів-військовослужбовців – Гутцайт

Міністр молоді та спорту України та президент НОК Вадим Гутцайт розповів про план дій у відповідь на рекомендацію МОК повернути спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародного спорту.

"Заборонено допуск спортсменів та персоналу з держав-агресорок, які підтримують війну або є військовослужбовцями, чи співробітниками будь-яких правоохоронних органів. Це те, на що ми постійно наголошували у спілкуванні з МОК, що там практично 70% спортсменів, які перебувають в збройних силах і є військовослужбовцями.

Вони ж всі отримують зарплатню в збройних силах, перебувають в клубах ЦСКА, "Динамо". Ми ж всі знаємо, що у їхніх спецслужбах є свої команди і вони там отримують заробітню платню. Мають дивіденди від тих місць, де вони знаходяться.

Нам зараз потрібно це буде відстежувати, знайти хто і де знаходиться. Знайти тих, хто перебуває в Збройних силах, є військовослужбовцем або в інших правоохоронних органах. І я так розумію, співпрацювати з міжнародними федераціями, щоб вони їх не допускали. Це складна буде робота, але нам потрібно буде її робити", – цитує Гутцайта "Суспільне Спорт" .