Україна займатиметься пошуком російських спортсменів-військовослужбовців – Гутцайт
Президент НОК зазначив, що багато спортсменів у РФ пов'язані з силовим блоком, інформує
Міністр молоді та спорту України та президент НОК Вадим Гутцайт розповів про план дій у відповідь на рекомендацію МОК повернути спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародного спорту.
"Заборонено допуск спортсменів та персоналу з держав-агресорок, які підтримують війну або є військовослужбовцями, чи співробітниками будь-яких правоохоронних органів. Це те, на що ми постійно наголошували у спілкуванні з МОК, що там практично 70% спортсменів, які перебувають в збройних силах і є військовослужбовцями.
Вони ж всі отримують зарплатню в збройних силах, перебувають в клубах ЦСКА, "Динамо". Ми ж всі знаємо, що у їхніх спецслужбах є свої команди і вони там отримують заробітню платню. Мають дивіденди від тих місць, де вони знаходяться.
Нам зараз потрібно це буде відстежувати, знайти хто і де знаходиться. Знайти тих, хто перебуває в Збройних силах, є військовослужбовцем або в інших правоохоронних органах. І я так розумію, співпрацювати з міжнародними федераціями, щоб вони їх не допускали. Це складна буде робота, але нам потрібно буде її робити", – цитує Гутцайта
Нагадаємо, МОК дозволив повертати до міжнародного спорту атлетів з РФ та Білорусі в нейтральному статусі і за умови, що вони не є військовослужбовцями і не були помічені у підтримці війни в Україні. При цьому в командних видах спорту заборона залишилася в силі.