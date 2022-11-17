Чинного міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта обрано новим президентом Національного олімпійського комітету України.

Вибори відбулися на черговій Генеральній асамблеї НОК.

Кандидатуру міністра підтримали 123 делегати. Олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат Жан Беленюк набрав 22 голоси, а вчений Ігор Малинський – 2.

У виборах не брав участі Сергій Бубка, який керував НОК України із 2005 року.

Віцепрезидентами НОК стали футбольна легенда Андрій Шевченко, а також Марія Булатова, Олексій Перевезенцев та Олексій Дніпров.

Вадим Гутцайт обіймає посаду міністра з березня 2020 року, а з 2017 року є президентом Федерації фехтування України. У минулому він ставав олімпійським чемпіоном з фехтування на шаблях.