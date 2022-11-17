Гутцайта обрано новим президентом Національного олімпійського комітету України

Вибори відбулися на черговій Генеральній асамблеї НОК.

Гутцайта обрано новим президентом Національного олімпійського комітету України
Гутцайт змінив Бубку на посаді президента НОК України
© Міністерство молоді та спорту України

Чинного міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта обрано новим президентом Національного олімпійського комітету України.

Вибори відбулися на черговій Генеральній асамблеї НОК.

Кандидатуру міністра підтримали 123 делегати. Олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат Жан Беленюк набрав 22 голоси, а вчений Ігор Малинський – 2.

У виборах не брав участі Сергій Бубка, який керував НОК України із 2005 року.

Віцепрезидентами НОК стали футбольна легенда Андрій Шевченко, а також Марія Булатова, Олексій Перевезенцев та Олексій Дніпров.

Вадим Гутцайт обіймає посаду міністра з березня 2020 року, а з 2017 року є президентом Федерації фехтування України. У минулому він ставав олімпійським чемпіоном з фехтування на шаблях.


Данило Слесь, ZN.ua





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