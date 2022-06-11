Лидер сборной Украины по биатлону покинул Нацгвардию ради подготовки к новому сезону

Биатлонист будет прославлять страну на спортивных соревнованиях, информирует ZN.ua.

Лидер сборной Украины по биатлону покинул Нацгвардию ради подготовки к новому сезону
Пидручный - капитан мужской сборной
© biathlon.com.ua

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный покинул Нацгвардию ради подготовки к сезону.

Как сообщает "Суспильне Спорт", спортсмен присоединился к национальной команде "А" на сборах в Сянках.

Отметим, что ранее Пидручный не мог принять участие в подготовке к новому сезону, поскольку служил в рядах Нацгвардии.

Таким образом, Министерство молодежи и спорта Украины смогло согласовать процесс увольнения биатлониста со службы, чтобы он представлял нашу страну в составе национальной команды.

Напомним, что в минувшем сезоне Кубка мира по биатлону в активе Украины всего одна бронзовая медаль, которую в сингл-миксте в Оберхофе завоевали Артем Тищенко и Дарья Блашко.

Также сборная Украины по биатлону без медалей завершила свои выступления на Олимпиаде-2022.


Алексей Леоничев, ZN.ua





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