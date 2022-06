Футболист "Реала" зашел в раздевалку сборной Украины U-21 и поддержал украинцев

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Франции U-21 Эдуардо Камавинга зашел в раздевалку молодежной сборной Украины после матча квалификации Евро-2023.

19-летний футболист поддержал украинцев на фоне военного вторжения РоSSии, а также передал главному тренеру Руслану Ротаню футболки французской команды.

"Мы знаем, какая сейчас плохая ситуация, а это наш подарок для всех людей", - сказал Камавинга.