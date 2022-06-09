Петраков прокомментировал победу сборной Украины над Ирландией

Наставник остался доволен командой.

Петраков прокомментировал победу сборной Украины над Ирландией
Украина минимально победила
© УАФ

Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу в Лиге наций над Ирландией в Дублине.

"Мы только 5 июня провели очень сложный матч с Уэльсом. Чтобы не нанести вред ребятам, чтобы они не получили какую-либо травму, я решил дать сыграть молодым исполнителям, которые не играли. Я доволен, что они вышли и сыграли. Многие ребята дебютировали на официальном уровне. Будем разбирать ошибки, но я доволен самоотдачей молодых ребят, их отношением к игре. Доволен результатом. Это такой позитив после того, что случилось с Уэльсом. Мы перевернули страницу. Не заглядываем в прошлое, а двигаемся вперед", - сообщил Петраков.

В первом матче нового сезона Лиги наций Украина обыграла на выезде Ирландию со счетом 1:0, а победным голом отметился Виктор Цыганков.

11 июня в Польше сборная Украины проведет второй поединок Лиги наций против команды Армении.


Алексей Леоничев, ZN.ua





Интересные новости
РоSSийским фехтовальщикам не разрешили выступать под нейтральным флагомРоSSийским фехтовальщикам не разрешили выступать под нейтральным флагом
РоSSийские оккупанты убили украинского чемпиона Европы по стрельбе из лукаРоSSийские оккупанты убили украинского чемпиона Европы по стрельбе из лука
Сборная Украины проиграла Уэльсу и не выступит на чемпионате мира-2022Сборная Украины проиграла Уэльсу и не выступит на чемпионате мира-2022
"Шахтер" согласовал трансфер футболиста сборной Украины в немецкий "Байер" - СМИ"Шахтер" согласовал трансфер футболиста сборной Украины в немецкий "Байер" - СМИ
Лучшая футбольная лига мира приостановила соглашение с главным роSSийским спортивным телеканаломЛучшая футбольная лига мира приостановила соглашение с главным роSSийским спортивным телеканалом
Блок рекламы


Похожие новости
Ведущий гандбольный клуб Украины будет играть в чемпионате ГерманииВедущий гандбольный клуб Украины будет играть в чемпионате Германии
Сборная Украины победила Ирландию в стартовом матче нового сезона Лиги нацийСборная Украины победила Ирландию в стартовом матче нового сезона Лиги наций
РоSSийские оккупанты украли все медали и кубки из дома экс-футболиста сборной УкраиныРоSSийские оккупанты украли все медали и кубки из дома экс-футболиста сборной Украины
Сборная Украины по мини-футболу вышла в 1/8 финала чемпионата ЕвропыСборная Украины по мини-футболу вышла в 1/8 финала чемпионата Европы
"Шахтер" согласовал трансфер футболиста сборной Украины в немецкий "Байер" - СМИ"Шахтер" согласовал трансфер футболиста сборной Украины в немецкий "Байер" - СМИ
"Никогда не забуду": футболист сборной Украины Сидорчук рассказал о первых эмоциях команды после поражения от Уэльса"Никогда не забуду": футболист сборной Украины Сидорчук рассказал о первых эмоциях команды после поражения от Уэльса
Футболисты сборной Украины прокомментировали поражение от УэльсаФутболисты сборной Украины прокомментировали поражение от Уэльса
"Сделали все, что могли": главный тренер сборной Украины Петраков дал оценку поражению от Уэльса"Сделали все, что могли": главный тренер сборной Украины Петраков дал оценку поражению от Уэльса
Сборная Украины проиграла Уэльсу и не выступит на чемпионате мира-2022Сборная Украины проиграла Уэльсу и не выступит на чемпионате мира-2022
РоSSийский футбольнй союз опротестовал в ФИФА новую форму сборной Украины с изображением КрымаРоSSийский футбольнй союз опротестовал в ФИФА новую форму сборной Украины с изображением Крыма
Последние новости
Подгружаем последние новости