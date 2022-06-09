Петраков прокомментировал победу сборной Украины над Ирландией

Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу в Лиге наций над Ирландией в Дублине.

"Мы только 5 июня провели очень сложный матч с Уэльсом. Чтобы не нанести вред ребятам, чтобы они не получили какую-либо травму, я решил дать сыграть молодым исполнителям, которые не играли. Я доволен, что они вышли и сыграли. Многие ребята дебютировали на официальном уровне. Будем разбирать ошибки, но я доволен самоотдачей молодых ребят, их отношением к игре. Доволен результатом. Это такой позитив после того, что случилось с Уэльсом. Мы перевернули страницу. Не заглядываем в прошлое, а двигаемся вперед", - сообщил Петраков.

В первом матче нового сезона Лиги наций Украина обыграла на выезде Ирландию со счетом 1:0, а победным голом отметился Виктор Цыганков.