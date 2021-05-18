В матче чемпионата Украины среди женских команд футболистка сделала грязный фол

Такой футбол нам не нужен.

В рамках 8-го тура второго этапа чемпионата Украины по футболу среди женских команд Высшей лиги харьковский "Жилстрой-2" принимал "Восток" (Старая Маячка) и добился победы - 3:0.

На 34-й минуте футболистка гостей Инес Гогогуй сделала жестокий фол.

Проиграв единоборство своей сопернице, Инес с амплитудой и силой наступила ей шипами на ногу. После чего тут же увидела перед собой красную карточку.

"Жилстрой-2" в турнирной таблице по-прежнему занимает второе место (43 очка), уступая "Жилстрою-1" шесть очков. "Восток" прочно удерживает третье место (31 очко).