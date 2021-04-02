Бывший клуб УПЛ подал иск против УПЛ в Спортивный арбитражный суд в Лозанне

"Карпаты" готовы судиться с лигой.

Бывший клуб УПЛ подал иск против УПЛ в Спортивный арбитражный суд в Лозанне
ФК Карпати Львів
Фото: ФК Карпаты Львов

Львовские "Карпаты" подали иск против Украинской премьер-лиги в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, сообщает "Трибуна".

Причиной апелляции стала невыплата Премьер-лигой денег клубу по платежам солидарности УЕФА за воспитание юношей в сезоне-2019/20. "Карпаты" требуют выплатить им около 400 тыс. евро как клубу УПЛ, поскольку в прошлом сезоне команда выступала в элитной лиге.

Сообщается, что УПЛ отклонила запрос "Карпат" и распределила большую часть полученных от УЕФА денег среди клубов, которые играют в УПЛ в нынешнем сезоне.

"Карпатам" были предложены выплаты как клубу низшего дивизиона, с чем не согласился менеджмент львовского клуба.

На данный момент "Карпаты" занимают предпоследнее место в группе А второй лиги.

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