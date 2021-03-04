Сразу три города рискуют потерять право принимать матчи Евро-2020

Оргкомитеты Бильбао, Дублина и Глазго пока не прислали подтверждающих документов.

Сразу три города рискуют потерять право принимать матчи Евро-2020
Фото: Eurosport

УЕФА рассматривает вариант исключения Бильбао, Дублина и Глазго из списка городов-хозяев будущего чемпионата Европы из-за отсутствия гарантий присутствия болельщиков на трибунах, сообщает APNews.

Европейская организация хочет, чтобы во время Евро-2020 на стадионах были заполнены не менее 50% мест. Поэтому УЕФА готов исключить те города, которые не могут гарантировать значительное количество зрителей, учитывая ожидаемое ослабление пандемии COVID-19 к июню.

УЕФА хочет согласовать план проведения турнира в течение нескольких недель.

"Мы проанализируем возможность присутствия фанов на спортивных аренах, чтобы подтвердить, что примем Евро", - заявила в среду министр здравоохранения Шотландии Джин Фриман.

Однако это не устраивает УЕФА, который готов лишить арену "Хэмпден Парк" в Глазго своих четырех матчей - трех группового этапа и встречи 1/8 финала. Эти поединки могут переместиться на юг - в Англию.

Также УЕФА еще не получил положительной информации от ирландских властей об отмене запрета болельщикам посещать матчи, действующего до 5 апреля.

"Мы в постоянном диалоге с УЕФА и намерены работать над завершением нашего лучшего возможного сценария в соответствии с основными принципами общественного здравоохранения", - заявили в ирландском оргкомитете Евро-2020.

УЕФА также поддерживает контакты со Страной Басков в Испании, но еще не получил заверений относительно присутствия болельщиков на матчах в Бильбао.

"Осталось три месяца, и мы должны быть осторожными", - заявили AP в правительстве Страны Басков.

"Но мы продолжим работать с УЕФА и другими площадками, чтобы посмотреть, можно ли проводить матчи чемпионата Европы с болельщиками, какими будут ограничения вместимости и при каких условиях".

Напомним, поединки турнира должны принять Лондон, Мюнхен, Рим, Баку, Санкт-Петербург, Дублин, Бухарест, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Амстердам и Бильбао.

В прошлом году Евро-2020 перенесли из-за неопределенности с COVID-19. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

В финальную часть Евро-2020 пробилась и сборная Украины. Ее соперниками в групповом раунде турнира станут Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

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