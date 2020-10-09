"Донбасс" с феерическим сценарием выиграл первый матч финала плей-офф УХЛ

"Донбасс" обыграл "Кременчуг", уступая 0:3.

"Донбасс" с феерическим сценарием выиграл первый матч финала плей-офф УХЛ
ХК "Донбас"
Фото: ua-football.com

В украинской хоккейной лиге (УХЛ) продолжается плей-офф. В стартовом матче финальной серии "Донбасс" победил на чужой площадке "Кременчуг" 5:4.

При этом после 1-го периода "Кременчуг" выигрывал 3:0.

Однако затем "Донбасс" сумел забросить 4 шайбы подряд и впервые в матче выйти вперед. Причем свою четвертую шайбу "горняки" забросили за две минуты до конца основного времени.

Но за 5 секунд до финальной сирены хозяева перевели игру в овертайм - 4:4.

Овертайм длился совсем недолго. Капитан "Донбасса" Виктор Захаров принес дончанам победу.

ХК "Кременчуг" - "Донбасс" 4:5 ОТ (3:0, 0:1, 1:3, 0:1) счет в серии - 0:1.

Второй поединок финальной серии состоится уже сегодня и пройдет также на площадке "Кременчуга".

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