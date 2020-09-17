После прохождения "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов ультрас снова высказались по Луческу

Фаны и дальше бойкотируют главного тренера.

Фото: dynamo.kiev.ua

После удачного поединка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЗ "Алкмар" (2:0) и выхода команды в плей-офф этого турнира ультрас "Динамо" снова напомнили о себе.

Они в очередной раз заявили, что несмотря на победы "бело-синих", не примут главного тренера команды Мирчу Луческу.

"Кто до сих пор этого не понял или считает, что победы изменят наше отношение к позорному назначению нового тренера. Мы будем напоминать всегда: честь и достоинство дороже любых результатов", - написали они в Instagram.

"Мы не примем фигуру Луческу ни при каких условиях, обстоятельствах или победах. Мы желаем ему только одного, чтобы он ушел из "Динамо"!

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??Хто досі цього не зрозумів або вважає, що перемоги змінять наше ставлення до ганебного призначення нового тренера. Ми будемо нагадувати завжди: честь та гідність дорожчі за будь-які результати. Ми не приймемо постать Луческу ні за яких умов, обставин чи перемог. Ми бажаємо йому лише одного, щоб він пішов геть з Динамо! #ДинамоБезЛуческу #ДинамоБезСуркісів

Публикация от WBC | Ultras Dynamo Kyiv (@wbc_kyiv)



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