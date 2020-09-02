Клуб Первой лиги разорвал контракт с футболистом, выступавшим на оккупированной части Луганской области

В Житомире разгорелся футбольный скандал. Местное "Полесье" подписало полузащитника Алексея Лобова, который, как позже выяснили ультрас, имеет за плечами "опыт" выступлений на оккупированной территории Луганской области, сообщает sport.ua.

За это время футболист сменил четыре клуба: "Горняк" (Ровеньки), "Шахтер" (Красный Луч), ЦСКА НМ (Перевальское) и "Далевец" (Луганск).

Ситуация получила огромный резонанс в СМИ , а ультрас даже пригрозили руководству решительными действиями, если Лобов останется в клубе.

Ответ боссов клуба не заставила себя долго ждать. Директор "Полесья" Владимир Загурский сообщил, что клуб расторг арендное соглашение с полузащитником.

Ближайший матч "Полесья" запланирован на 5 сентября, в 1-м туре

Первой лиги команда отправится в гости к "Агробизнесу".