"Шахтер" обошел "Рому" в клубном рейтинге УЕФА

"Горняки" поднялись на 15-ю позицию.

"Шахтер" обошел "Рому" в клубном рейтинге УЕФА
"Шахтар"
Фото: "Шахтер"

После вчерашнего разгрома "Вольфсбурга "в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (3:0) и выхода в четвертьфинал турнира, "Шахтер" вышел на пятнадцатое место в клубном рейтинге УЕФА за последние 5 лет, информирует kassiesa.net.

Подопечные Луиша Каштру обошли "Рому", "Наполи" и "Лион". Правда, у этих трех клубов еще есть шанс догнать и даже обойти "горняков".

Для этого нынешнему клубу экс-наставника "Шахтера" Паулу Фонсеки - "Роме" сегодня необходимо победить в рамках 18 финала Лиги Европы "Севилью".

А итальянскому и французскому клубам необходимо добиться аналогичного результата в матче против "Барселоны" (послезавтра) и "Ювентуса" (завтра) соответственно, на той же стадии Лиги Чемпионов.

Добавим, что лидерами рейтинга остаются три испанских клуба: "Реал", "Атлетико" и "Барселона", причем две верхних строчки оккупировали два мадридских клуба - "Реал" значительно опережает своих земляков.

Действующий победитель ЛЧ - "Ливерпуль" - расположился лишь на 8-й строчке.

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