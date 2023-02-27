Мессі забив 700-й гол у кар'єрі на клубному рівні

Аргентинець подолав історичну позначку.

Мессі забив 700-й гол у кар'єрі на клубному рівні
Мессі допоміг ПСЖ розгромити "Марсель"
© leparisien.fr

Аргентинський нападник "Парі Сен-Жермен" Ліонель Мессі забив свій 700-й матч у кар'єрі на клубному рівні.

Форвард досяг історичної позначки в поєдинку 25-го туру чемпіонату Франції проти "Марселя", який завершився розгромною перемогою парижан з рахунком 3:0.

Дубль на свій рахунок записав Кіліан Мбаппе, а ще один гол забив Мессі.

Для цього досягнення нападнику потрібно було провести 840 матчів. 672 голи він забив за "Барселону" і лише 28 – у футболці ПСЖ. Цього сезону Ліги 1 Мессі провів 19 поєдинків, забив 12 голів і віддав 11 асистів.

Нагадаємо, Ліонель Мессі виступає за ПСЖ із 2021 року. Команда після 25 турів лідирує у турнірній таблиці Ліги 1, випереджаючи "Марсель" на вісім очок.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
"Манчестер Юнайтед" виграв перший трофей із 2017 року"Манчестер Юнайтед" виграв перший трофей із 2017 року
Брат Тайсона Ф'юрі виграв бій у боксера-відеооблогераБрат Тайсона Ф'юрі виграв бій у боксера-відеооблогера
Футболіст збірної України увійшов до команди тижня FIFA 23Футболіст збірної України увійшов до команди тижня FIFA 23
Фанати "Челсі" розкритикували Мудрика після хизування у спортзалі: "Підписали важкоатлета за 100 мільйонів"Фанати "Челсі" розкритикували Мудрика після хизування у спортзалі: "Підписали важкоатлета за 100 мільйонів"
Український футболіст "Арсеналу" Зінченко вийшов на матч АПЛ із капітанською пов'язкоюУкраїнський футболіст "Арсеналу" Зінченко вийшов на матч АПЛ із капітанською пов'язкою
Блок рекламы


Похожие новости
Український футболіст забив неймовірний гол зі своєї половини поляУкраїнський футболіст забив неймовірний гол зі своєї половини поля
Мудрик забив розкішний гол на тренуванні "Челсі"Мудрик забив розкішний гол на тренуванні "Челсі"
Український футболіст "Марселя" Маліновський забив ПСЖУкраїнський футболіст "Марселя" Маліновський забив ПСЖ
Ярмоленко забив восьмий гол у чемпіонаті ОАЕЯрмоленко забив восьмий гол у чемпіонаті ОАЕ
Мессі планує зіграти за збірну Аргентини на ЧС-2026Мессі планує зіграти за збірну Аргентини на ЧС-2026
Роналду дебютував за "Аль-Наср" у матчі проти МессіРоналду дебютував за "Аль-Наср" у матчі проти Мессі
Мессі може перейти до чемпіонату Саудівської Аравії слідом за Роналду – ЗМІМессі може перейти до чемпіонату Саудівської Аравії слідом за Роналду – ЗМІ
Мессі пообіцяв ПСЖ продовжити контракт - ЗМІМессі пообіцяв ПСЖ продовжити контракт - ЗМІ
Мессі відзначився низкою історичних досягнень у матчі ЧС-2022 проти ХорватіїМессі відзначився низкою історичних досягнень у матчі ЧС-2022 проти Хорватії
Європейські футбольні гранди не хочуть брати участь у реформованому клубному чемпіонаті світуЄвропейські футбольні гранди не хочуть брати участь у реформованому клубному чемпіонаті світу
Последние новости
Подгружаем последние новости