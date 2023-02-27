Мессі забив 700-й гол у кар'єрі на клубному рівні

Аргентинський нападник "Парі Сен-Жермен" Ліонель Мессі забив свій 700-й матч у кар'єрі на клубному рівні.

Форвард досяг історичної позначки в поєдинку 25-го туру чемпіонату Франції проти "Марселя", який завершився розгромною перемогою парижан з рахунком 3:0.

Дубль на свій рахунок записав Кіліан Мбаппе, а ще один гол забив Мессі.

Для цього досягнення нападнику потрібно було провести 840 матчів. 672 голи він забив за "Барселону" і лише 28 – у футболці ПСЖ. Цього сезону Ліги 1 Мессі провів 19 поєдинків, забив 12 голів і віддав 11 асистів.

Нагадаємо, Ліонель Мессі виступає за ПСЖ із 2021 року. Команда після 25 турів лідирує у турнірній таблиці Ліги 1, випереджаючи "Марсель" на вісім очок.