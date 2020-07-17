"Ювентус" висунув ультиматум головному тренеру на найближчий матч проти "Лаціо", - ЗМІ

Керівництво не задоволене роботою Мауріціо Саррі.

"Ювентус" висунув ультиматум головному тренеру на найближчий матч проти "Лаціо", - ЗМІ
Мауріціо Саррі
Фото: juventus.com

Боси "Ювентуса" можуть найближчим часом попрощатися з головним тренером команди Мауріціо Саррі, повідомляє Calciomercato.

За інсайдерською інформацією, в клубі не задоволені роботою італійського фахівця - команда не може виграти вже протягом трьох матчів Серії А - дві нічиї і поразка.

Доля Саррі залежить від результату поєдинку наступного туру Серії А проти "Лаціо". Якщо туринці не переможуть у четвертому матчі поспіль, тренер ризикує втратити свою посаду.

При цьому називають кандидатуру наступника - це легенда "Мілана" і "Ювентуса" Андреа Пірло.

Нагадаємо, що Саррі очолив команду рік тому. На цей момент команда очолює турнірну таблицю Серії А, випереджаючи найближчий "Інтер" на 6 очок.

Якщо "Стара синьйора" програє 20 липня "Лаціо", то відрив може скоротитися до трьох очок, що за чотири тури до фінішу буде небезпечно на шляху до завоювання дев'ятого поспіль "скудето".

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