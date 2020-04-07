Турнир UFC 249 могут провести в индейской резервации в США

Турнир UFC 249 могут провести в одной из индейских резерваций на западном побережье США , сообщает ESPN.

Отмечается, что такое решение можно объяснить тем, что там не действуют правила Атлетической комиссии штата, которые запрещают сейчас проводить спортивные мероприятия в США .

Напомним, сначала турнир UFC 249 планировали провести 18 апреля в Неваде, но из-за коронавируса он был перенесен в нью-йоркский Бруклин. Однако и там его постигла та же участь.

Главным событием турнира должен был стать бой между чемпионом промоушена в легком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым (28-0) и американцем Тони Фергюсоном (25-3), но Хабиб из-за невозможности выезда из РоSSии на нем не выступит.

Организаторы ищут замену россиянину.