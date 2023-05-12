Ірак відмовився провести матч проти збірної Росії з футболу

Раніше команди провели спаринг.

Федерація футболу Іраку відмовилася проводити товариський матч зі збірною Росії, інформує ZN.ua .

Ірак вирішив зіграти в іншому турнірі © РИА Новости

"Федерація футболу Іраку розглядала проведення товариського матчу між збірними Іраку та Росії у День ФІФА, 7 вересня, але все залишилося на стадії інтересів", - йдеться у заяві збірної Іраку.

Повідомляється, що команда замість гри з РФ вирішила взяти участь у товариському турнірі, зігравши проти Йорданії, Катару та Ірану.

Зазначимо, що 26 березня ці команди зустрілися у Санкт-Петербурзі (2:0), після чого було анонсовано, що у вересні збірні можуть зіграти ще раз.