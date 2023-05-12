Ірак відмовився провести матч проти збірної Росії з футболу

Раніше команди провели спаринг.

Федерація футболу Іраку відмовилася проводити товариський матч зі збірною Росії, інформує ZN.ua.

Ірак відмовився провести матч проти збірної Росії з футболу
Ірак вирішив зіграти в іншому турнірі
© РИА Новости

"Федерація футболу Іраку розглядала проведення товариського матчу між збірними Іраку та Росії у День ФІФА, 7 вересня, але все залишилося на стадії інтересів", - йдеться у заяві збірної Іраку.

Повідомляється, що команда замість гри з РФ вирішила взяти участь у товариському турнірі, зігравши проти Йорданії, Катару та Ірану.

Зазначимо, що 26 березня ці команди зустрілися у Санкт-Петербурзі (2:0), після чого було анонсовано, що у вересні збірні можуть зіграти ще раз.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА минулого року усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних турнірів, включаючи чемпіонати світу, Європи та клубні єврокубки. Також РФ втратила право на проведення міжнародних футбольних турнірів на своїй території під егідою обох організацій.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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