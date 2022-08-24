"Даю вам сім днів": Ф'юрі назвав суму, за яку готовий провести бій з Усиком

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) назвав гонорар, за який готовий вийти на ринг проти українського володаря поясів IBF, IBO, WBA Super та WBO Олександра Усика (20-0, 13 КО).

"Найбільший у світі бій має пройти за найбільші у світі гроші. Якщо я ризикну всім проти невідомого іноземця, то хлопці повинні мені дати за це півмільярда доларів. Проти Джошуа я бився б безкоштовно, але не в цьому випадку.

Усім, хто хоче битися зі мною, я даю сім днів до 1 вересня, щоб зібрати гроші. У протилежному випадку – дякую, але я на пенсії", - повідомив Ф'юрі в Instagram.

Варто зазначити, що перемога над Ф'юрі принесе Усику звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, оскільки він збере всі титули дивізіону.