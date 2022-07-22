Ломаченко може провести бій з американським чемпіоном світу

Український боксер при цьому проведе ще один розігрівальний поєдинок, інформує ZN.ua.

Ломаченко може провести бій з американським чемпіоном світу
Ломаченко залишається в Україні
© Boxingscene

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум розповів про плани колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка.

"Ломаченко отримує звільнення від української армії. Тоді ми зможемо організувати йому бій у жовтні. Наступного року він матиме багато варіантів.

Має бути організовано один поєдинок, може, не наступний для боксерів, але у 2023-му році. Це бій, який всі дуже хочуть - Шакур Стівенсон проти Ломаченка. Обидва хлопці хочуть провести його. Наші матчмейкери підберуть відповідного суперника для українця, і я впевнений, що вони дадуть нам когось, хто підходить за всіма вимогами.

Ломаченко неактивний із грудня. Ми намагаємось влаштувати йому поєдинок у жовтні", - цитує Арума Tribuna.com з посиланням на Fighthype.com.

Василь Ломаченко у своєму останньому поєдинку 11 грудня минулого року переміг Річарда Коммі у Нью-Йорку одноголосним рішенням суддів. Після початку війни він повернувся до України.

25-річний Шакур Стівенсон із США є чемпіоном світу за версіями WBC та WBO у другій напівлегкій вазі.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
У будинок українського чемпіона Європи зі стрибків у воду у Миколаєві потрапили російські снарядиУ будинок українського чемпіона Європи зі стрибків у воду у Миколаєві потрапили російські снаряди
"Ворскла" – АІК: де і коли дивитись матч кваліфікації Ліги конференцій"Ворскла" – АІК: де і коли дивитись матч кваліфікації Ліги конференцій
Ребров вперше прокоментував трансфер Ярмоленка до "Аль-Айну"Ребров вперше прокоментував трансфер Ярмоленка до "Аль-Айну"
40-річний Ібрагімович підписав новий контракт із "Міланом"40-річний Ібрагімович підписав новий контракт із "Міланом"
Єдиний легіонер "Шахтаря" приєднався до командиЄдиний легіонер "Шахтаря" приєднався до команди
Блок рекламы


Похожие новости
Чемпіон світу з шахів Карлсен відмовився захищати титул проти росіянинаЧемпіон світу з шахів Карлсен відмовився захищати титул проти росіянина
Українка легкоатлетка Магучіх виборола срібло чемпіонату світу-2022Українка легкоатлетка Магучіх виборола срібло чемпіонату світу-2022
Український олімпійський призер виграв бронзу чемпіонату світу з фехтуванняУкраїнський олімпійський призер виграв бронзу чемпіонату світу з фехтування
Ярлики вішають дуже швидко: херсонський двірник, який став чемпіоном світу, відповів на звинувачення у держзрадіЯрлики вішають дуже швидко: херсонський двірник, який став чемпіоном світу, відповів на звинувачення у держзраді
Україна здобула першу медаль чемпіонату світу-2022 з легкої атлетикиУкраїна здобула першу медаль чемпіонату світу-2022 з легкої атлетики
Джокович став семиразовим чемпіоном ВімблдонуДжокович став семиразовим чемпіоном Вімблдону
Стало відомо, коли Ломаченко готовий провести наступний бійСтало відомо, коли Ломаченко готовий провести наступний бій
Один із найкращих тренерів світу отримав м'яч, яким ЗСУ грали у футбол під ХерсономОдин із найкращих тренерів світу отримав м'яч, яким ЗСУ грали у футбол під Херсоном
"Ласкаво просимо до Попасної": український чемпіон світу з кікбоксингу розповів, як воював проти окупантів"Ласкаво просимо до Попасної": український чемпіон світу з кікбоксингу розповів, як воював проти окупантів
"Російські спортсмени - нацисти": українська чемпіонка світу з самбо засудила допуск росіян до турнірів"Російські спортсмени - нацисти": українська чемпіонка світу з самбо засудила допуск росіян до турнірів
Последние новости
Подгружаем последние новости