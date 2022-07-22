Ломаченко може провести бій з американським чемпіоном світу

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум розповів про плани колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка.

"Ломаченко отримує звільнення від української армії. Тоді ми зможемо організувати йому бій у жовтні. Наступного року він матиме багато варіантів.

Має бути організовано один поєдинок, може, не наступний для боксерів, але у 2023-му році. Це бій, який всі дуже хочуть - Шакур Стівенсон проти Ломаченка. Обидва хлопці хочуть провести його. Наші матчмейкери підберуть відповідного суперника для українця, і я впевнений, що вони дадуть нам когось, хто підходить за всіма вимогами.

Ломаченко неактивний із грудня. Ми намагаємось влаштувати йому поєдинок у жовтні", - цитує Арума Tribuna.com з посиланням на Fighthype.com.

Василь Ломаченко у своєму останньому поєдинку 11 грудня минулого року переміг Річарда Коммі у Нью-Йорку одноголосним рішенням суддів. Після початку війни він повернувся до України.