Усик назвав боксера, з яким хотів би провести наступний бій

І це не Ф'юрі.

Усик назвав боксера, з яким хотів би провести наступний бій
Наступний бій українця може відбутися на початку наступного року
© Boxingscene

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (20-0, 13 КО) назвав боксера, з яким хотів би провести свій наступний бій.

"Усик повернеться на ринг на початку 2023 року. Усик хотів би битися з Вайлдером, але проведе поєдинок з переможцем його протистояння з Хеленіусом. Усик відрізняється від Ф'юрі. Він шукає переможців, а не програвших", - повідомив менеджер українця Егіс Клімас.

Нагадаємо, наприкінці серпня Усик у реванші переміг Джошуа роздільним рішенням суддів та захистив свої титули. Бій проходив у Джідді (Саудівська Аравія).

Бій Вайлдер - Хеленіус відбудеться 15 жовтня в американському Брукліні. У своєму останньому поєдинку Вайлдер минулого року нокаутом програв Тайсону Ф'юрі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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