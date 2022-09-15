Усик назвав боксера, з яким хотів би провести наступний бій

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (20-0, 13 КО) назвав боксера, з яким хотів би провести свій наступний бій.

"Усик повернеться на ринг на початку 2023 року. Усик хотів би битися з Вайлдером, але проведе поєдинок з переможцем його протистояння з Хеленіусом. Усик відрізняється від Ф'юрі. Він шукає переможців, а не програвших", - повідомив менеджер українця Егіс Клімас.

Нагадаємо, наприкінці серпня Усик у реванші переміг Джошуа роздільним рішенням суддів та захистив свої титули. Бій проходив у Джідді (Саудівська Аравія).

Бій Вайлдер - Хеленіус відбудеться 15 жовтня в американському Брукліні. У своєму останньому поєдинку Вайлдер минулого року нокаутом програв Тайсону Ф'юрі.