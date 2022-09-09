Європейська збірна погодилася провести товариський матч із Росією у Санкт-Петербурзі

Збірна Боснії та Герцеговини проведе товариський матч проти національної команди Росії, про що повідомила боснійська асоціація футболу.

Російський футбольний союз направив пропозицію про проведення поєдинку, на яку отримав позитивну відповідь.

Очікується, що матч відбудеться 19 листопада у Санкт-Петербурзі.

Варто зазначити, що керівником Футбольної асоціації Боснії та Герцеговини є Віко Зелькович, який у минулому керував аналогічною організацією у Сербії.

Нагадаємо, всі збірні Росії та футбольні клуби були усунені від турнірів під егідою ФІФА та УЄФА. При цьому товариські матчі не потрапили під ці санкції.

Раніше росіянам вдалося погодити товариський матч зі збірною Киргизстану, який відбудеться 24 вересня.