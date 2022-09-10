У Боснії та Герцеговині шоковані рішенням футбольної асоціації провести матч із Росією

У Боснії та Герцеговині обурилися рішенням місцевої асоціації футболу провести товариський матч проти збірної Росії.

Асоціація дала згоду зіграти матч із росіянами в Санкт-Петербурзі 19 листопада. За інформацією боснійських ЗМІ, за цю гру РФ заплатить супернику 200 тисяч євро та покриє всі витрати на проїзд та проживання команди гостей.

Як повідомив портал N1 , деякі провідні гравці збірної Боснії та Герцеговини вже вирішили не їхати на матч.

При цьому лідер збірної Міралем П'янич дав однозначний коментар з цього приводу для Sportske :

"Я вже чув про рішення асоціації. Керівництво знає мою позицію. Вони дзвонили та питали про цю гру. Я висловив свою думку, а потім був здивований іншим рішенням. Це не дуже вдала ідея.

У мене немає слів. Щойно збірна починає добре грати, завжди щось йде не так. Я можу лише сказати, що це погане рішення”.

Мер столиці Боснії та Герцеговини Сараєво Беньяміна Карич у Twitter попередила, що місто відреагує на цю ситуацію:

"Сараєво, як місто, яке знаходилося в облозі агресорів, і я як мер, рішуче засуджуємо рішення футбольної асоціації зіграти товариський матч із Росією. Якщо рішення не зміниться, місто припинить співпрацю з асоціацією, яка була плідною".

Нагадаємо, всі збірні Росії та футбольні клуби були усунені від турнірів під егідою ФІФА та УЄФА. При цьому товариські матчі не потрапили під ці санкції.

Росіянам також вдалося погодити товариський матч зі збірною Киргизстану, який відбудеться 24 вересня.