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2022-11-04
Україна планує провести матчі футбольного ЧС-2030 у Криму та на Донбасі
Турнір має відбутися за вісім років.
Донецьк та Крим окуповані РФ© ФК Шахтер
Україна планує приймати матчі ЧС-2030 з футболу на території Криму та Донбасу, повідомив генеральний секретар УАФ Юрій Записоцький.
"Під час підготовки необхідних документів потрібно враховувати, що ми розглядаємо варіанти проведення матчів ЧС-2030 на всій території України, у тому числі – Донбасу та Криму. Тому прошу опрацювати інформацію про об'єкти, які можна буде залучити для проведення чемпіонату світу в нашій країні з урахуванням цієї вимоги", – сказав Записоцький.
Нагадаємо, Україна, Іспанія та Португалія у жовтні офіційно подали спільну заявку на проведення ЧС-2030 з футболу.
Конкурентом цієї заявки у боротьбі за проведення Мундіалю є спільна заявка Єгипту, Греції та Саудівської Аравії.
Олексій Леонічев, ZN.ua